Alassio. Il 25 settembre, dalle 8.30 alle 12.30, l’associazione Wall of Dolls organizza il progetto scuola Alassio presso il Palalassio – Palazzetto dello Sport Ravizza, in via G.Battista 31.

Nell’occasione sarà proiettato il documentario “Figli del Femminicidio”, alla presenza del Questore di Savona Alessandra Simone e di 500 alunni, ma anche di psicologi, ginecologi e pedagogisti. Pellicola che è già stata presentata all’ultimo festival di Venezia.

