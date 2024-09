Calcio/ Pareggio in trasferta per la Psm Rapallo

Pari alla prima per la PSM Rapallo Don Bosco Spezia-PSM Rapallo 1-1 Primo tempo iniziato con l’approccio giusto da parte dei ragazzi di Mister Flachi,che dopo 20 minuti trovano la rete del vantaggio con Gallio dopo una bella triangolazione. Prima di andare negli spogliatoi su una punizione subiamo il pareggio viziato da una possibile carica sul portiere non sanzionata dal direttore di gara. Nel secondo nei primi 20 minuti la PSM ha creato tre limpide occasioni da rete non concretizzate. “Partita combattuta su un campo non facile ,segniamo il primo punto in classifica e da martedì testa al derby di domenica contro una delle favorite per la vittoria del campionato ” Così commette il DS Maschio.