Poco dopo le 16 a Chiavari, in via Parma, una donna di 40 anni, in bicicletta con il suo bambino, è caduta per cause imprecisate senza che fossero coinvolti altri veicoli. Sul posto il medico del 118 e la pubblica assistenza Croce Rossa di Cogorno. La donna ha riportato un trauma cranico e per questo è stata accompagna al pronto soccorso del San Martino in codice rosso. Il bambino è stato invece accompagnato in codice giallo all’Istituto Gaslini per ulteriori accertamenti.

