D’Angelo mantiene la calma: “Inutile fare voli con la testa, ma oggi un grande Spezia”

Luca D’Angelo lo aveva detto anche alla vigilia. “Se prendi gol ma poi la vinci va bene lo stesso”. Lo Spezia ha preso ancora gol al Picco, è ancora andato sotto, ma ancora una volta ha vinto e nel derby vale di più. “Sono felice dei gol, potevamo farne di più. Nella Carrarese Cerri ha fatto un gran gol, sul secondo siamo stati disattenti”, racconta in conferenza stampa l’allenatore dello Spezia, che prima di godersi i tre punti sottolinea le disattenzioni dei suoi. Trentadue punti alla salvezza, il primo obiettivo, che l’allenatore ha ben chiaro in mente: “La cosa più giusta da fare è pensarla così. Dobbiamo affrontare al massimo la partita, poi si vede il risultato e la classifica. È inutile fare voli con la testa, non sarebbe giusto”.

Uno Spezia sempre più squadra, sempre più quadrato ma con margini di miglioramento, come sottolinea il tecnico: “La squadra è andata sotto, è un aspetto che dobbiamo migliorare perchè non sempre c’è la possibilità di ribaltarla. Si vedeva che avremmo recuperato, abbiamo avuto tantissime palle gol sull’1-0, ma anche sullo 0-0. Abbiamo giocato una splendida partita a mio avviso, tenendo conto del contesto che è importante. C’era grande attesa, uno stadio fantastico, ma poi quando vai sotto c’è il rischio di snaturarti e perdere le distanze, cosa che non abbiamo fatto, vincendo meritatamente”, prosegue. “Abbiamo bisogno di tutti gli effettivi. I ragazzi hanno creato un bel gruppo, competitivo tra loro. Oggi chi ha giocato lo ha fatto molto bene. La squadra lavora bene, si può sempre migliorare e sappiamo anche dove farlo. Il secondo gol è evitabilissimo, siamo stati un po’ leggeri e non dobbiamo pensare che le partite siano finite, l’abbiamo visto ieri sera in Lecce-Parma. Dobbiamo mantenere la partita sempre elettrica”.

