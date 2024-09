Ddl Sicurezza, Genova anticipa la protesta nazionale: lunedì il presidio davanti alla prefettura

Genova. La protesta contro il disegno di legge “Sicurezza”, approvato dalla Camera lo scorso 19 settembre, parte da Genova. Lunedì infatti davanti alla prefettura si terrà un primo presidio di protesta contro quello che viene definito dalla Cgil “una vergogna che introduce norme pensate e volute per colpire in maniera indiscriminata chi esprime il proprio dissenso verso le scelte compiute dal Governo o che manifesta per difendere il posto di lavoro e contro le crisi occupazionali, pacificamente ma in modo determinato, prevedendo fino a due anni di carcere per chi effettua queste proteste nelle strade o in altri luoghi pubblici”.

Il disegno di legge, che deve ancora passare in Senato, contiene molte misure relative a temi che la destra ha eletto a baluardi. Il provvedimento dà infatti una stretta sulle manifestazioni e le proteste in strada, con il blocco stradale che diventa reato penale (e qui è inevitabile che il pensiero corra, tanto per iniziare, agli attivisti di Ultima Generazione che hanno fatto dei blocchi stradali il principale modo di manifestare): chi blocca con il suo corpo strade o ferrovie rischia fino a un mese di reclusione e 300 euro di multa, sino a due anni di carcere se lo fa in gruppo, durante una manifestazione. Chi danneggia qualcosa in luogo pubblico potrà andare incontro a una pena sino a cinque anni e a una multa di 15mila euro, e per per i reati di violenza e minaccia è prevista un’aggravante nel caso in cui siano commessi per impedire la realizzazione di un’opera pubblica o infrastruttura strategica, come per esempio la Tav o il Ponte sullo Stretto di Messina.

