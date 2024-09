Genova. Sono usciti di casa dimenticando la porta finestra del giardino socchiusa, e quando sono tornati hanno trovato le stanze a soqquadro e i gioielli spariti.

I ladri hanno colpito sabato in un appartamento di via Belsito, a Nervi. Ad accorgersi del furto e a chiamare la polizia sono stati proprio i proprietari di casa, che rientrando in serata hanno constatato il furto. Sul posto la polizia con la scientifica per i rilievi: da quantificare il valore dei gioielli rubati.

