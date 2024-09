Il Savona si presenta alla città, Milani: “Investito tanto per cercare la Promozione”

Da tempo ormai non si vedeva un evento che a collegamento del Savona 1907 Fbc e la città. Questa sera il club del presidente Milani ha presentato prima squadra e giovanili in piazza Pertini nell’ambito della manifestazione Sport Up. Il club, nato come Città di Savona, sta da ormai un anno e mezzo cercando di coinvolgere il tessuto sociale savonese per il rilancio del Vecchio Delfino. Dal settore giovanile alla credibilità ritrovata, manca il tassello che da cinque anni sfugge: il primo salto di categoria. Abbandonare la Prima Categoria e salire in Promozione è l’obiettivo che il blasone impone.

“L’obiettivo è uno solo, salire – commenta il presidente Alain Milani-. Abbiamo investito tanto in questa squadra e io ci credo. Ci crediamo tutti. Il mister è carichissimo”. Nonostante le stagioni buie e nelle categorie più basse della scala calcistica, il Savona ha sempre contato su un pubblico che raramente si vede anche in Serie D: “La nostra tifoseria è invidiabile, è incredibile per questa categoria”.

