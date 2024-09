Incidente in A10: mezzo della Protezione civile ribaltato, soccorsi mobilitati e traffico in tilt

Liguria. Incidente in A10 questa mattina (22 settembre)a, tra i caselli di Aeroporto e Pegli in direzione Savona. Coinvolta una Land Rover Defender della Protezione Civile sui cui viaggiano due persone, un uomo e una donna, entrambi portati in ospedale.

L’incidente è avvenuto intorno alle 8.30. L’auto, per ragioni ancora da accertare, è finita ribaltata su un fianco: l’uomo che viaggiava sul sedile del passeggero è riuscito a uscire da solo, praticamente incolume, mentre la donna al volante è rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarla, tagliando le lamiere.

