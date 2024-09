Italia Viva, + Europa e Psi confermano la loro unità e il loro progetto di dare vita insieme alla lista ‘Riformisti uniti per la Liguria‘ a sostegno di Andrea Orlando presidente, che sarà presentata ufficialmente con i relativi candidati nella prima parte della prossima settimana, non appena saranno completati i passaggi formali interni. Così in una nota Mauro Gradi (coordinatore ligure di +Europa) – Eugenio Musso (presidente ligure di Italia Viva) – Giorgio Brero (segretario ligure del Psi).

