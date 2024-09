La carica degli spezzini prima di Spezia-Carrarese: in migliaia in strada ad accompagnare il pullman

Manca ormai solamente un’ora al fischio d’inizio di Spezia-Carrarese, una partita che manca da quasi quindici anni e che ha infiammato la città negli ultimi sette giorni, portando ad un quasi sold-out dello stadio Picco. In migliaia sono scesi in strada dalle prime ore di questa mattina, colorando di bianco la città e accompagnando come di consueto il pullman allo stadio, all’incrocio tra Viale Fieschi e Viale Garibaldi.

