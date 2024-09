Monterosso: “Respinti quasi 17 milioni del governo”

Da Pierluigi Chiassoni, Michela De Simoni. Gianni Saporiti, consiglieri di opposizione in Monterosso

Il rifiuto di quasi 17 milioni di euro di un finanziamento ministeriale per la messa in

sicurezza del paese di Monterosso al Mare dal rischio alluvioni è diventata una

no:zia di dominio nazionale.

È di grande attualità in queste ore la polemica tra Governo nazionale (con il Ministro per la

Protezione Civile, Nello Mesumeci) e i Comuni della Regione Emilia Romagna, in merito ai fondi

stanziati – ma ancora non utilizzati – per i lavori di messa in sicurezza del territorio come, ad esempio, la costruzione di casse di espansione per i fiumi che servono a contenere le acque esondate durante le alluvioni e altre opere strutturali di ingegneria idraulica.

Pochi giorni fa infatti una nuova alluvione devastante si è ripetuta, dopo solo pochi mesi, in Emilia Romagna, e questa triste notizia sta occupando da giorni i vari palinsesti delle maggiori testate di informazione nazionale.

Ma anche il nostro Comune dì Monterosso al Mare è assurto in questi giorni all’onore delle cronache nazionali quale esempio macroscopico di grande miopia politica di una Pubblica Amministrazione, di disprezzo per il bene comune e dei reali interessi di una comunità, camuffato da ossequio alla volontà popolare, oltre che di disprezzo per gli investimenti pubblici già effettuati.

Durante la puntata della trasmissione di Rai 3 “Il cavallo e la torre” di ieri, venerdì 20 settembre,

diretta dal noto giornalista Marco Damilano (e partecipata dallo scrittore spezzino Maurizio

Maggiani) è infatti emerso che se ci sono Comuni in Emilia Romagna che non sono stati in grado di spendere i soldi stanziati per la messa in sicurezza del loro territorio, ci sono anche Comuni in Italia (e proprio quello di Monterosso al Mare, purtroppo!) che quei soldi da spendere per mettere in sicurezza una Intera comunità li aveva ottenuti, ma li ha rifiutati.

Che la nostra Amministrazione comunale abbia cestinato quasi 17 milioni di euro di un

finanziamento del Ministero dell’Ambiente per mettere in sicurezza il nostro paese è quindi adesso tristemente risaputo in tutta Italia.

