Orlando a Genova: “Bucci scherma i soliti noti. La destra cerca di sbianchettare la faccia di Toti dalla foto”

Genova. “Non combattiamo una semplice sfida tra due schieramenti, combattiamo una sfida tra due modelli di democrazia, anzi, combattiamo una sfida tra la democrazia e l’oligarchia“. È uno dei passaggi del discorso con cui Andrea Orlando, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Liguria, ha aperto ufficialmente la campagna elettorale a Genova. Per farlo ha scelto la piazza del Mandraccio al Porto Antico, la stessa in cui aveva parlato pochi mesi fa la segretaria del Pd Elly Schlein che lunedì dovrebbe tornare in città.

“I processi li farà la magistratura, ma quell’inchiesta ha fatto cadere la maschera dell’oligarchia – prosegue Orlando -. I tappeti rossi erano il simbolo delle corsie privilegiate per gli amici che volevano accedere prima agli amici, alle istituzioni, ai favori. Pensavamo che non sapessero programmare, che non fossero in grado. Non volevano programmare per una ragione: se non programmi puoi usare in modo arbitrario il tuo territorio e fare i favori a chi ti finanzia le campagne elettorali”.

