Una perturbazione atlantica in avvicinamento convoglia un flusso umido nei livelli medio-alti con conseguente aumento della nuvolosità per passaggi di velature estese e consistenti, fino a cielo molto nuvoloso o coperto in tarda serata; nelle ore pomeridiane addensamenti sui rilievi dove non si escludono locali piovaschi.

TEMPERATURE: stazionarie o in lieve calo sia nei valori minimi sia in quelli massimi.

