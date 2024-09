Rapallo- ‘Santa’: comandante e commissario della polizia locale bloccano ladro

Rimini Today riferisce che il comandante della polizia urbana di Rapallo Marco Delpero e il commissario Orlando Coccoglioniti della polizia urbana di Santa Margherita Ligure, a Riccione per partecipare ad un convegno sulla polizia locale, assieme a due agenti della municipale di Trieste, hanno bloccato un ladro in fuga consegnandolo poi ai carabinieri. Recuperata anche la refurtiva che il ladro aveva sottratto alla profumeria Sephora. L’episodio alla congiunzione tra via Bellini e viale Dante. Il giornale online sottolinea il buon esito della collaborazione tra le forze dell’ordine intervenute nonostante fossero fuori servizio.

» leggi tutto su www.levantenews.it