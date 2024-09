Rigassificatore, il gruppo “Fermiamo il Mostro” attacca Bucci: “Ha superato i limiti della decenza con le sue recenti idiozie”

Savona. “Adesso basta! Bucci ha superato i limiti della decenza con le sue recenti idiozie consegnate all’opinione pubblica attraverso televisioni amiche e giornalisti (o presunti tali) compiacenti”, inizia così la dura lettera del gruppo “Fermiamo il Mostro – No al rigassificatore” che non usa mezzi termini per andare contro al sindaco di Genova, Marco Bucci, ora candidato per il centrodestra alle Regionali.

Nei giorni scorsi i giornalisti avevano chiamato Bucci a pronunciarsi pro o contro il rigassificatore, ma il sindaco aveva assunto una posizione attendista: “Ci sono due priorità importanti, tutelare l’ambiente e diminuire la bolletta. Le soluzioni tecniche saranno quelle che riescono a raggiungere entrambi gli obiettivi. Ora non vedo una soluzione tecnica: ci lavoreremo e la troveremo”.

» leggi tutto su www.ivg.it