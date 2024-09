Tpl, Natale: “Regione Ligura ha preferito investire in mortai gonfiabili e tappeti rossi”

“La tardiva ammissione a mezza bocca da parte di Peracchini delle problematiche che viaggiatori, lavoratori e sindaci della provincia stanno denunciando da tempo nel funzionamento del trasporto pubblico locale non manleva dalle responsabilità della Provincia della Spezia e della Regione Liguria, che con il centrodestra hanno rinunciato al loro ruolo di organizzazione e impulso al settore con i risultati che tutti vediamo”. Lo dice Davide Natale, segretario ligure e consigliere regionale del Partito Democratico.

“La questione della gara di subappalto è solo la punta dell’iceberg. Di fondo c’è la totale mancanza di investimenti da parte della Regione Liguria che alla Spezia si è incrociato con alcune dinamiche locali a cui non è stato dato il giusto peso – continua Natale -. La crescita esponenziale della domanda di mobilità nella parte a levante del golfo dovuto in particolare al periodo di forti commesse che vive lo stabilimento Fincantieri. La spinta dei turisti che si muovono all’interno del centro città ma anche verso le località del golfo. A questo si aggiunge il malessere dei lavoratori del settore in un contesto di contrattazione di secondo livello ferma da tempo, per cui la Regione Liguria avrebbe dovuto investire necessarie risorse che sono finite invece in mille rivoli”.

