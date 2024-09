Trattore si ribalta a Bruscarolo, settantenne trasferito d’urgenza al San Martino

Incidente a Bruscarolo di Calice al Cornoviglio in Val di Vara. Un uomo di 70 anni è stato ricoverato in codice rosso al San Martino dopo essere rimasto coinvolto nel ribaltamento di un trattore. L’episodio risale alle 15.30 di oggi pomeriggio e la dinamica è in accertamento. Serie le ferite riportate dal 70enne, tedesco, che è stato soccorso da Delta 1 del 118, dalla Croce rossa di Follo e dai Vigili del fuoco che hanno lavorato per il recupero dell’uomo. Stabilizzato sul posto è stato caricato sull’elicottero Drago e trasportato con il codice di massima urgenza, rosso, all’ospedale di Genova.

