Domenica 22 settembre a Regnano, comune di Casola in Lunigiana, si celebra la zucca. Da mezzogiorno fino a mezzanotte, una festa con animazione per bambini, stand gastronomici – grande protagonista naturalmente l’ortaggio a cui è dedicato l’evento -, mercato dei produttori a chilometro zero; in serata cena in musica con Roby Bologna. Scorrendo qua sotto, trovate la locandina con i dettagli:

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com