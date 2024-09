Attività per le scuole, incontri e crocchette: a Lerici una due giorni dedicata al legame tra umani e animali domestici

Arriva a Lerici “In piazza con i Pets”, un evento dedicato al mondo del benessere animale. Una due giorni – venerdì 4 e sabato 5 ottobre – per approfondire il legame tra umani e animali domestici, organizzata dal Comune con il supporto e la collaborazione di Arcaplanet. Si parte il 4 ottobre con un evento dedicato alle scuole organizzato dall’assessorato all’Istruzione: nel corso della mattinata alcune classi dell’Istituto comprensivo di Lerici parteciperanno a un interessante incontro tenuto dall’Impronta, associazione che gestisce il canile municipale della Spezia, e dagli esperti di Arcaplanet, che parleranno di relazione con gli animali domestici, di affezione, di buone pratiche civiche e di sicurezza nella gestione e nella relazione con gli animali. Si prosegue poi domenica 5 ottobre con la prima Veleggiata a 4 Zampe, quindi una serie di incontri e conferenze in Piazza Garibaldi moderati dalla giornalista del Sole 24 ore Giulia Crivelli, autrice del podcast di Radio24 Animale a chi?: Mario Colombo, presidente di Frida’s Friends, terrà una conferenza sulla Pet-therapy mentre Alice Cardente, esperta veterinaria di Arcaplanet, affronterà il tema della salute dell’animale d’affezione e dell’importanza del tema dell’adozione. Alle ore 17.00, sempre in Piazza Garibaldi, sarà possibile vedere in azione i cani da salvataggio in mare e i cani guida, grazie alla collaborazione con la Pubblica assistenza lericina. La giornata si concluderà con la donazione al Comune di una tonnellata di crocchette da parte di Arcaplanet, che saranno destinate ai canili; da Arcaplanet anche una donazione di complementi di arredo per le aree di sgambamento del comune lericino. Alle 21.00, in chiusura dell’evento, la premiazione della veleggiata.

“Come assessore alla Politiche sanitarie, in collaborazione anche con l’assessorato all’Istruzione coordinato da Laura Toracca, ho pensato a creare un evento dedicato agli animali domestici perché, come evidenziato da numerosi studi scientifici, la relazione uomo-animale può concretamente contribuire al miglioramento globale dello stato di salute degli individui sia dal punto di vista delle funzioni fisiche, sia di quelle sociali, così come le emotive e le cognitive”, dichiara Alessandra Di Sibio, assessore alle Politiche sociali del Comune di Lerici.

“L’evento, che si colloca all’interno delle celebrazioni istituzionali dei santi patroni d’Italia Francesco d’Assisi e Caterina da Siena, darà l’avvio a una progettazione ben più corposa che verrà svolta durante l’anno scolastico all’interno delle scuole del nostro territorio”, annuncia Laura Toracca, assessore all’Istruzione e alle Politiche educative e dell’infanzia. “Il tema degli amici a quattro zampe è sempre più quotidiano e questo evento speriamo possa rispondere a tutti coloro che decidono di affacciarsi al mondo degli animali da compagnia. Da padrone di cani e gatti oltre che da Sindaco, ringrazio le associazioni che hanno aderito alla manifestazione, il Circolo della Vela Erix ed Arcaplanet che lo ha sostenuto”, il commento del sindaco Leonardo Paoletti.

