Carasco: “Frazioni, troppi rifiuti abbandonati”

Dal gruppo di minoranza “Insieme per Carasco”

Per dare voce ai numerosi cittadini che hanno segnalato la problematica, la Lista Civica “Insieme per Carasco” intende mettere in evidenza lo stato di scarso decoro in cui, ormai da alcune settimane, versano parecchie frazioni: salta all’occhio la diffusa presenza di rifiuti anche ingombranti gettati malamente all’esterno di diverse “isole ecologiche” per esempio nelle località di Graveglia, Santa Maria di Sturla e Cappella, rifiuti che continuano ad accumularsi lungo le strade senza essere raccolti attraverso l’apposito servizio e senza che l’attuale Amministrazione

Comunale prenda iniziativa per risolvere questa incresciosa situazione.

