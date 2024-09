Ceriale, le minoranze: “Che fine ha fatto il Puc? La città non può farne a meno, ne va del suo futuro”

Ceriale. “Che fine ha fatto il nuovo Puc di Ceriale? E’ uno strumento fondamentale per programmare il futuro urbanistico, economico, turistico di ogni comune e la nostra città non può restarne priva ancora a lungo”. A dirlo sono i due capigruppo di minoranza di Ceriale Antonello Mazzone (CerialeSi) e Piercarlo Nervo (Noi per Ceriale).

Ricordano i due capigruppo di maggioranza: “In una intervista dell’8 settembre 2022 l’allora sindaco Luigi Romano dichiarava che ‘il piano regolatore generale Prgc è lo strumento principe della pianificazione urbanistica, localizza i servizi e infrastrutture, divide il territorio comunale in zone omogenee per caratteristiche e previsioni urbanistiche ed è essenziale per il futuro e lo sviluppo del territorio e della comunità’. Può una città rimanervi priva per tanti anni?’. Il Prg adottato con DPGR numero 180 del 15 novembre 2001 è scaduto, ad oggi, da 13 anni. Con quali danni e conseguenze allo sviluppo armonico e bene comune? Ma finalmente il Puc è pronto. O così pare”.

