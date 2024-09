Da Kobane a Le Grazie, le lettere dei ragazzi sulla strada della pace: “Nascerà un centro studi sulla guerra al Varignano”

Lo dimostra lo scambio di messaggi che si è svolto nelle scorse settimane sull’asse Porto Venere – Kobane e che ha visto protagonisti proprio bambini e ragazzi.

Le La pace e la solidarietà sono valori comuni a tutti. Almeno così dovrebbe essere. E quando ci si riferisce a certe tematiche, che molto hanno a che fare con la sfera politica e sociale, si dice spesso che non abbiano colore. Tutti d’accordo, ma forse non si può dire che non abbiano età. La spinta a sostenere il prossimo e a dimostrargli la sua vicinanza, infatti, si riscontra soprattutto tra i più giovani, mentre si disperde con il cinismo dell’età adulta.Lo dimostra lo scambio di messaggi che si è svolto nelle scorse settimane sull’asse Porto Venere – Kobane e che ha visto protagonisti proprio bambini e ragazzi.Le lettere inviate la primavera scorsa dagli studenti di seconda e terza media della “Giovanni Di Giona” di Le Grazie ai coetanei siriani, infatti, hanno avuto una gradita risposta.

L’iniziativa organizzata dalla professoressa Erika Bosco per sensibilizzare gli alunni sulla fortuna di nascere in uno dei luoghi più fortunati e invidiati al mondo, ha portato gli alunni a pensare a una delle aree più disastrate e ignorate sul pianeta, dove ogni giorno muoiono bambini per le indigenze causate dai bombardamenti.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com