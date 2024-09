D’Angelo insegue Barbieri, partenza migliore in serie B da 77 anni

Solo il mito Ottavo Barbieri e il misterioso Jimmy Broad (in panchina insieme ad Attilio Maggiani) meglio di Luca D’Angelo dopo sei giornate di serie B. Con la vittoria contro la Carrarese, il tecnico abruzzese si iscrive alla ristretta cerchia degli allenatori che hanno raccolto più punti nel primo mese e mezzo di calcio sulla panchina dello Spezia in 29 partecipazioni al campionato cadetto. D’Angelo scrive oltretutto il suo nome nell’ancor meno popolosa lista di chi è riuscito a farlo da imbattuto.

Graduatoria dominata dai 14 punti (accordandosi ai tre per vittoria) di Ottavio Barbieri e dei suoi ragazzi nell’annata 1942/43. La serie A sfiorata in un torneo segnato dalla rinuncia della Juventina Palermo che determinò la cancellazione per gli aquilotti dei 4 punti conquistati contro i siciliani. C’era già il nucleo della squadra che la stagione successiva conquistò il campionato di guerra contro ogni pronostico con i vari Persia, Scarpato, Costa, Borrini, Bani e Amenta. Parziale assonanza con la stagione attuale nel calendario; prima giornata a Pisa (1-1) e poi le vittorie ampie contro Pescara (0-3), Savona (4-0), Cremonese (0-3) e Udinese (5-0) prima del pareggio a Siena.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com