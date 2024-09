Il consigliere uscente Ugolini, Giorgi, Chiono, Kalan e Magnani per la lista spezzina dei Cinque stelle

“Archiviate le procedure di voto in merito alla proposta di lista di candidati per le elezioni dei consigli regionali, realizzata secondo le indicazioni del presidente Conte, procediamo con la vera sfida che ci attende: vincere le prossime elezioni regionali e portare la voce e i temi del M5S in Regione Liguria”. Si apre così una nota diffusa da portavoce e candidati del Movimento cinque stelle della Liguria, nella quale si comunicano i nomi degli aspiranti consiglieri; per quanto riguarda i candidati pentastellati nella provincia della Spezia, il quintetto, come riportato nei giorni scorsi, è composto da Federica Giorgi, coordinatrice provinciale ed ex capogruppo nel consiglio comunale di Sarzana; Paolo Ugolini, consigliere pentastellato uscente; Gabriele Chiono, Giorgano Kalan e Maria-Angela Magnani.

“La nostra squadra è pronta: tutti insieme, senza divisioni, combatteremo per mandare a casa la politica dei salotti privilegiati e delle barche-ufficio – dichiarano i Cinque stelle – dove Toti e Bucci sono due facce della stessa medaglia e la radice stessa del sistema sbagliato che ha vessato i cittadini con una sanità allo sbando e con decisioni irrispettose dei loro diritti. Siamo pronti per difendere le nostre stelle per portare avanti temi fondamentali per il presente e per il futuro della Liguria: ambiente, salute, protezione e prevenzione in un territorio devastato dalla cementificazione selvaggia”.

