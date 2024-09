Incidente mortale a Cosseria, fissati i funerali del 57enne Marco Bertola

Cengio. Si svolgeranno domani, martedì 24 settembre, alle ore 15.30, nella chiesa di San Giuseppe Operaio di Cengio Bormida, i funerali di Marco Bertola, il meccanico 57enne morto la scorsa settimana nell’incidente avvenuto lungo la Sp 42, a Cosseria.

Sull’auto con lui, che ha avuto un impatto con un camioncino in località Rossi, viaggiavano i figli Stefano e Matteo, di dodici anni. Entrambi feriti, il primo è stato trasportato all’ospedale Gaslini di Genova in elisoccorso perchè le sue condizioni sembravano gravi a causa del trauma toracico subito. Fortunatamente il ragazzino è fuori pericolo e si sta riprendendo. Il gemello, invece, è rimasto quasi illeso, anche se è stato accompagnato al San Paolo di Savona in codice giallo per accertamenti.

