Insieme per la sanità pubblica torna in Piazza: “Ci chiediamo come i sindaci possano votare il bilancio Asl. Oggi la politica dica da che parte sta”

La Conferenza dei sindaci tra le mura di Palazzo civico, sotto il porticato al riparto dalla pioggia battente decine di cittadini, associazioni, partiti politici e Cgil a manifestare per la sanità pubblica. Il presidio si è tenuto oggi pomeriggio, 23 settembre, e tra “un’installazione” con secchio e bastone da lavare in terra per richiamare alle recenti infiltrazioni al Sant’Andrea Rino Tortorelli portavoce di Insieme per la Sanità Pubblica e Luca Comiti di Cgil hanno ribadito i temi, complessi, della sanità spezzina tra vecchie e nuove preoccupazioni con il monito nei confronti dei sindaci a votare contro il bilancio di Asl 5.

“I punti che avevamo sollevato a giugno ci sono ancora e ora se ne è aggiunto un altro – ha detto Tortorelli – qua si parla di approvare o meno il bilancio di Asl e vorremmo che i cittadini sapessero chi tra tutti i sindaci, indipendentemente dallo schieramento politico, vorrà approvare il bilancio: c’è un risparmio di cinque milioni in due esercizi finanziari. Soldi che non sono stati dati ai cittadini e le conseguenze sono che il denaro verrà destinato ad altre Asl che sono messe meglio per posti letto e personale rispetto alla Spezia e poi dovranno essere aumentate le tasse per coprire i buchi della altre Asl. Gli spezzini avranno solo aumenti nonostante i risparmi. Quale sindaco può votare a favore? Cosa dirà ai suoi cittadini? Non facciamo campanilismi, ma noi siamo gli ultimi e dobbiamo mettere i soldi per la regione e per gli altri”.

