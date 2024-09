La trasformazione dello Spezia: un anno fa i 12 punti arrivarono a dicembre

È uno Spezia che vola sulle ali dell’entusiasmo e che non ha alcuna intenzione di fermare la sua corsa quello che si presenta all’inizio di una nuova settimana, che si concluderà con un’ostica partita sul campo del Sassuolo. La vittoria del derby ha consegnato il secondo posto in solitaria alla squadra di Luca D’Angelo, 12 punti in sei partite, con una perfetta media inglese: solo vittorie in casa, solo pareggi in trasferta. È uno Spezia che ha imparato molto dal suo passato, facendo tesoro dalla tremenda scorsa stagione, che ha insegnato diverse lezioni alla squadra di Luca D’Angelo, il principale artefice del cambio di rotta.

Un anno fa, il 23 di settembre 2023, un mesto Spezia usciva sconfitto dal Manuzzi di Cesena sotto i colpi della Reggiana. Pio Esposito segnava il suo primo gol tra i professionisti, ma i bianchi incassavano la quarta sconfitta consecutiva nelle prime sei giornate (disputate cinque, visto il rinvio della partita con la Feralpisalò in programma al secondo turno). Ad un terzo del girone d’andata, le Aquile avevano raccolto solo un punto, nel pareggio per 3-3 contro il Sudtirol, perdendo poi in fila contro Catanzaro, Como, Venezia e proprio Reggiana. Pochi giorni dopo, il 26 settembre, l’emorragia di sconfitte venne sedata da un abulico 0-0 contro il Brescia, prima trovare i primi tre punti del campionato, il 30 settembre contro la Feralpisalò fanalino di coda del campionato.

