Maltempo e dissesto, assicurazione obbligatoria per le abitazioni: l’idea del governo dopo l’alluvione emiliana

Genova. Dopo l’ennesima alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna – con centinaia si sfollati e danni milionari – dal governo arriva la proposta shock di introdurre una assicurazione obbligatoria per tutte le abitazioni che possa coprire i danni da calamità naturali.

A buttare la proposta sul tavolo il ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare Nello Musumeci a margine del Consiglio dei ministri che ha varato sabato 21 settembre lo stato di emergenza per 12 mesi per Emilia-Romagna e Marche. “E’ finito il tempo in cui lo Stato poteva erogare risorse per tutti e per sempre – ha detto ai giornalisti – Si fa presto a parlare di nuova patrimoniale sulla casa, immagino già le polemiche quando sarà affrontato il tema della polizza sulla casa, ma serve un cambio culturale“.

