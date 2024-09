Patente a punti nei cantieri: uno degli elementi sarà il Durc

Dal 1° ottobre 2024 imprese e lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili dovranno essere in possesso di una patente a crediti (o a punti) per la sicurezza. La patente a punti è rilasciata in formato digitale presso la competente sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro, previo soddisfacimento di alcuni requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente. La scorsa settimana abbiamo parlato dei corsi di formazione sulla prevenzione degli infortuni. Un altro elemento qualificante dell’impresa sarà il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). La normativa prevede in caso di controlli la verifica di una serie di documenti che l’azienda deve avere per l’andamento dell’organizzazione del lavoro.

Il DURC (Documento Unico Di Regolarità Contributiva) è il documento che certifica la regolarità contributiva e assicurativa delle imprese e dei lavoratori autonomi ed è necessario fornirlo (da parte dell’azienda) in tutti casi in cui l’impresa stipula un contratto di servizio con enti pubblici o privati ma anche per beneficiare di agevolazioni da parte di enti e pubblica amministrazione. In pratica esso certifica che l’impresa sia in regola con le norme in materia previdenziale in proprio e verso i propri dipendenti. Per non trovarsi impreparati sugli obblighi riguardo la prossima attuazione della normativa, Confartigianato invita tutte le imprese edili a partecipare al seminario tecnico, in programma mercoledì 25 settembre dalle ore 16.00 presso la sede di via Fontevivo, 19 (2° piano). Per ulteriori informazioni contatta i nostri uffici, tel. 0187286604-32-49-53.