Premio LericiPea “alla carriera” a Roberto Mussapi a Villa Marigola

L’associazione LericiPea Golfo dei Poeti ha assegnato ieri il Premio LericiPea alla Carriera 2024 al noto poeta e scrittore Roberto Mussapi, una delle voci più autorevoli della poesia italiana contemporanea, celebrato per la sua lunga carriera dedicata alla poesia e alla letteratura. L’evento si è aperto con i saluti del Sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti, dell’Onorevole e vicesindaco della Spezia, Maria Grazia Frijia, di Linda Messini per la Fondazione Carispezia e di Sergio Buttiglieri per Sanlorenzo Yacht. Il noto attore e regista teatrale Mario Perrotta, pluripremiato ai Premi Ubu, ha aperto il pomeriggio recitando i versi di Lord Byron, tradotti magistralmente da Mussapi. Entrando nel cuore della premiazione, il poeta Davide Rondoni, membro della giuria, ha introdotto la lettura di Mussapi con una riflessione sul valore universale della poesia, sottolineando la capacità di Mussapi di innovare il linguaggio poetico. In un dialogo con il premiato, il critico letterario Francesco Napoli, anch’egli membro della giuria, ha ripercorso la vasta produzione poetica di Mussapi, evidenziando la sua attenzione per i poeti inglesi e francesi, come Yves Bonnefoy, che nel 2001 aveva ricevuto il Premio LericiPea "alla Carriera". Mussapi ha poi ricordato Mario Luzi, che considera un maestro della poesia italiana, insieme a Bertolucci e Caproni. Tra i suoi riferimenti principali ha citato anche Eliot, Yeats e Baudelaire. Il pomeriggio si è concluso con un grande evento musicale: l’esibizione del celebre compositore e pianista Roberto Cacciapaglia, che ha eseguito alcuni dei brani più rappresentativi della sua carriera, chiudendo con Oceano. Cacciapaglia, noto per la sua capacità di fondere classico e contemporaneo, è riconosciuto a livello internazionale e ha collaborato con orchestre prestigiose come la Royal Philharmonic Orchestra e l'Orchestra dell'Accademia del Teatro alla Scala.

