Pubblica sicurezza e nuove tecnologie per le forze dell’ordine: l’Axon Roadshow arriva a Varazze

Varazze. Tappa esclusiva il prossimo 25 settembre dell’Axon Roadshow, un evento innovativo dedicato alla pubblica sicurezza e alle nuove tecnologie per le forze dell’ordine. Il Roadshow di Axon, multinazionale americana specializzata nella produzione di strumenti tecnologici per la pubblica sicurezza, rappresenta un evento innovativo dedicato alle nuove tecnologie per le forze dell’ordine.

Lo annuncia il Comune, con il patrocinio del sindaco Luigi Pierfederici, che è anche delegato alla polizia locale. Durante l’incontro sarà presente il Comandante della polizia locale Mauro Di Gregorio, istruttore Taser ed esperto di tecnologie per l’uso da parte della polizia, che parteciperà come ospite speciale. Sarà Di Gregorio a dare un contributo al dibattito sulla sicurezza pubblica e sulle innovazioni tecnologiche, senza però eseguire dimostrazioni pratiche del Taser.

