Alle 15.50 in via Filippo Da Recco a seguito di incidente con una moto, una ragazza di 25 anni, soccorsa dalla Croce Verde di Recco, è stata trasferita in codice giallo al pronto soccorso del San Martino. Ha invece rifiutato il trasporto in ospedale un uomo di 62 anni coinvolto alle 18.30 in un incidente in via Roma; sul posto era intervenuta la Croce Verde locale. In entrambi i casi presente la polizia locale.

» leggi tutto su www.levantenews.it