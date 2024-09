Regionali, pienone all’hotel Bristol per l’avvio della campagna di Bucci: “Sarò in tutta la Liguria”

Genova. In molti non sono neppure riusciti a entrare nell’affollatissimo salone del Bristol, hotel a 5 stelle nel centro di Genova, dove il centrodestra ha ufficialmente dato il calcio d’inizio alla campagna elettorale. La metafora calcistica è giustificata: al suo arrivo, il sindaco di Genova e candidato presidente Marco Bucci è accolto da un tifo da stadio.

Tra la folla di militanti e candidati – alcuni dei quali arruolati proprio in queste ultime ore – non manca nessuno fra i vertici del centrodestra ligure. Ci sono i segretari regionali di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia, Carlo Bagnasco, Edoardo Rixi e Matteo Rosso. C’è anche la deputata di Noi Moderati Ilaria Cavo, per settimane tra i papabili candidati alla presidenza della regione. E poi l’ex parlamentare ed ex presidente della Regione Sandro Biasotti e il sindaco di Imperia Claudio Scajola.

