Regionali, scontro tra Orlando e il centrodestra sulle liste d’attesa della sanità

Genova. Ancora schermaglie sulla sanità in campagna elettorale. Mentre Bucci oggi mette dei paletti all’acquisto di prestazioni dai privati per “azzerare le liste d’attesa” e Schlein accusa la destra di volere smantellare la sanità pubblica, fanno discutere le dichiarazioni di Andrea Orlando che ieri alla Spezia ha detto che “sono aumentati i tempi di attesa perché non sono state fatte le infrastrutture”.

“Ringraziamo l’onorevole Orlando per questa ennesima perla di saggezza, non suffragata da nulla che corrisponda alla realtà dei fatti: non è possibile aspettare il completamento delle infrastrutture sanitarie per migliorare le liste d’attesa – la replica di Angelo Gratarola, assessore alla Sanità e candidato di Vince Liguria -. Le criticità, dove sussistono, devono essere risolte nel breve tempo. Questo dimostra ancora una volta la pochezza e la superficialità del programma di Orlando. La sua è una campagna elettorale di frasi fatte utilizzate a spot senza alcuna conoscenza della sanità ligure. Non ci stupisce visto che della Liguria non sa niente e per tornare in quella che lui dice essere la sua terra, dopo gli anni romani, ha dovuto mettere il navigatore”.

» leggi tutto su www.genova24.it