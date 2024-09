Sanità privata, lavoratori in piazza col contratto scaduto: “Da eroi del Covid a problema di costo”

Genova. Sciopero e presidio in prefettura oggi per i lavoratori della sanità privata e delle Rsa che operano nelle strutture in cui si applicano i contratti Aiop e Aris, contratti entrambi scaduti da tempo. Una situazione che in Italia riguarda circa 200mila dipendenti, migliaia in Liguria, uniti per chiedere a gran voce il rinnovo del contratto.

“Fino a pochi anni fa erano considerati eroi perché hanno contribuito a salvare migliaia di vite umane durante il Covid – ricorda Diego Seggi, segretario della Fp Cgil Liguria -. Oggi sono nuovamente un problema di costo del lavoro. La pazienza ha un limite. Le associazioni datoriali si erano impegnate a ricostruire una filiera contrattuale unica. Non solo questo non è avvenuto, ma gli impegni formali non sono stati rispettati”.

