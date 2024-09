Tunnel subportuale, terminata la demolizione del capannone Csm: si prepara lo scavo per la talpa

Genova. E’ stata ultimata la demolizione del capannone Csm situato fino a pochi giorni fa praticamente sotto la Lanterna di Genova e che vedrà al suo posto la costruzione dell’imbocco di ponente del tunnel subportuale oltre che un riassetto della logistica portuale di treni e camion. Demolizione che ha dato il via ai lavori della grande galleria sottomarina che, secondo le previsioni, sarà operativa nel 2029, con un costo di oltre 1.2 miliardi di euro

I lavori sono stati illustrati questa mattina dall’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia al sindaco di Genova e commissario per l’opera Marco Bucci – candidato presidente di Regione Liguria – e a Edoardo Rixi, viceministro di Infrastrutture e Trasporti (e capolista per la Lega). La demolizione del grande edificio permetterà lo spostamento della linea ferroviaria che collega il porto con il nodo genovese e garantirà lo spazio necessario per la realizzazione dello scavo che consentirà alla talpa di iniziare il suo lavoro sotterraneo.

