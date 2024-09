Un pomeriggio di solidarietà al Ferdeghini per i ragazzi di ‘Futuro Aperto’, in campo con i giocatori dello Spezia

Nella settimana della dodicesima Giornata Europea delle Fondazioni, che ricorre il 1° ottobre, Acri e Assifero, con le Fondazioni associate, promuovono #Unaltrapartita. Comunità in campo, una campagna di comunicazione nazionale sul tema dello sport sociale e inclusivo che coinvolge progetti promossi o sostenuti dalle Fondazioni in tutta Italia.

Partecipa alla campagna anche il progetto Futuro Aperto – selezionato dall’Impresa Sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile e cofinanziato da Fondazione Carispezia – con l’iniziativa “Futuro Aperto e Spezia Calcio: un allenamento speciale”. Il progetto Futuro Aperto ha infatti l’obiettivo principale di offrire, sul territorio spezzino e in Lunigiana, a giovani tra i 12 e i 17 anni strumenti ed occasioni per crescere in un contesto stimolante e inclusivo, favorendo la socializzazione tra pari, attraverso attività educative, sportive, ricreative e ludiche alle quali altrimenti non avrebbero accesso.

