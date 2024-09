Una ciclopedonale per Aulla: lavori quasi terminati. Iniziato abbattimento del vecchio muro della ferrovia

Il progetto della nuova ciclopedonale di Aulla avviato nel 2023, sta ormai giungendo al termine e la scorsa settimana è iniziato l’abbattimento di quel muro, esteticamente poco apprezzato da tutta la popolazione, che ricordava la vecchia ferrovia. “Un momento importante, questo dell’abbattimento del muro, perché finalmente prende forma il progetto di una ciclopedonale che dalla parte nord dell’abitato di Terrarossa arriverà fino a Caprigliola – ha commentato il sindaco Roberto Valettini – e che con un anello ci condurrà fino a quartiere Gobetti che oggi è isolato dal punto di vista pedonale. Un progetto significativo che congiungerà poi alla litoranea tirrenica che, nel tempo, diventerà una delle realizzazioni turistiche più significative e importanti della nostra città. Per l’inizio dei lavori devo ringraziare gli assessori Roberto Cipriani e Alessandro Giovannoni e tutto il personale tecnico dei nostri uffici comunali”.

La ciclopedonale, finanziata per 1 milione e 617mila euro dal Ministero del Turismo, si svilupperà in parte di via vicinale Molino, lungo l’ex tracciato ferroviario della linea Santo Stefano di Magra – Pontremoli tra l’incrocio con via del Popolo e la galleria Brunetto presso il quartiere Matteotti. Questa nuova strada non sarà dedicata solo a ciclisti e pedoni, ma anche ai bambini; infatti, sull’ex ponte ferroviario è prevista la realizzazione di un parco lineare urbano che prevede l’installazione di elementi di arredo urbano e di un’area giochi. Il parco arriverà fino all’innesto con la strada statale 63 del Cerreto, dove verrà realizzato un piccolo parco giochi che potrà essere disponibile anche per l’organizzazione di piccoli eventi. Non mancherà una fontana collegata alla fonte della Camilla.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com