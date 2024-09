Una mattinata dedicata a innovazione e AI per la presentazione di “Donne sul ponte di comando. Trent’anni di storia e storie delle professioniste del mare”

Dalla penna delle socie di Wista Italy – la sezione italiana della Women International Shipping and Trading Association, che quest’anno festeggia i trent’anni di attività – ecco Donne sul ponte di comando. Trent’anni di storia e storie delle professioniste del mare (Mursia) libro che racconta delle donne che lavorano nei settori dello shipping, del trading e della logistica. Alla Spezia, e in contemporanea in altre undici città portuali, la presentazione si terrà giovedì 26 settembre – World Maritime Day IMO -, alle ore 10:00, al Terminal Crociere di Largo Fiorillo.

Ogni porto coinvolto ha potuto accompagnare la presentazione del volume con un evento tematico a scelta. Le socie spezzine di Wista hanno deciso di puntare sull’innovazione e l’intelligenza artificiale. Questo il programma della mattinata.

Ore 10:00 Video messaggi di Elpi Petraki, Presidente WISTA International e Costanza Musso, Presidente WISTA Italia;

Ore 10,30 Saluti di Daniele Ciulli, Direttore Spezia&Carrara Cruise Terminal; Federica Montaresi, Segretario Generale ADSP ; Alberto Battaglini, Comandante della Capitaneria di Porto della Spezia; Monica Selene Mazzarese, Comandante della Capitaneria di Porto di Marina di Carrara; Patrizia Saccone, Assessore Lavoro, Sviluppo Economico, Università e Ricerca Comune della Spezia

Ore 11:00 L’Innovazione è donna. Federica Montaresi, Segretario Generale ADSP e socia WISTA

Ore 11:30 Intervista di Francesco Pelosi, Founder di SunTimes ad Andrea Teja, Head di GEA Digital

Ore 12:00 Tavola rotonda – L’innovazione e l’IA. Partecipano Andrea Teja e le socie WISTA Genziana Giacomelli, Giorgia Bucchioni, Monica Fiorini, Paola Tongiani, Federica Montaresi, Irene Palma, Alessandra Bucci. Modera: Francesco Pelosi

