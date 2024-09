Vergassola “interroga” Orlando e gli regala il claim: “Il loro piano fino ad oggi è stato quello di non avere un piano”

Un’intervista fra il serio e il faceto davanti ai militanti. Nella cornice della Festa de L’Unità di Marola, ci ha pensato Dario Vergassola, comico e showman made in Rebocco, ad interrogare il candidato alla presidenza di Regione Liguria, Andrea Orlando. Alla presenza del presidente Unione comunale Pd, Enrico Sassi, domande e risposte su molti temi nazionali, liguri o prettamente spezzini con argomenti toccati e approfonditi, tra una battuta e l’altra. Vergassola come sempre spazia fra l’attualità e gli aneddoti di una vita, partendo dall’adolescenza politica di Orlando, ai tempi della Fgic: “Il Pci? E’ stata una bella scuola, un posto dove si è fatta la gavetta e dove ho conosciuto tante persone. Penso che dal passato in qualche modo si traggono insegnamenti e che ci sia bisogno di una forza che si ponga il tema di volere riformare il capitalismo”. Dialogo svelto, argomenti vari, a volte a balzelli: dalle disavventure dell’ex ministro San Giuliano ad un’altra suggestione del passato che offre lo spunto di riflessione: “L’Ulivo? Fu una bella esperienza che va rifatta. Mi spiego meglio: è necessaria una coalizione che si riproponga tutte le volte con un progetto per il Paese. Ma è vero che quella stagione non si può ripetere del tutto: a quel tempo c’era una visione ottimistica e neoliberale che non torna più. La globalizzazione ha prodotto anche tante ineguaglianze. Perché l’Ulivo nacque nel 1996 e nel frattempo, fra le altre cose, è peggiorata la condizione lavorativa degli italiani”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com