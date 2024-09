Andora: nel porto turistico arriva E-Now, la stazione di ricarica per e-bike che promuove il territorio 

Andora. Una stazione di ricarica per i-bike che promuove il territorio. Si chiama E-Now sarà installata per la prima volta, in un porto turistico, quello di Andora. Il progetto è stato presentato dall’A.M.A. al Salone Internazionale Nautico di Genova e vede arrivare sulla costa un servizio che ha già avuto un ottimo successo nelle maggiori località montane.

“Nell’ambito della promozione della mobilità sostenibile per la scoperta del territorio abbiamo scelto di offrire agli e-bikers non solo una postazione di ricarica, in piena sicurezza, ma anche una app di servizi che segnala le attrattive del territorio, da quelle ambientali a quelle culturali o enogastronomiche, e mette gli utilizzatori anche in collegamento con una comunità di turisti su due ruote già costituita – ha dichiarato il presidente della A.M.A – Una soluzione ecosostenibile, innovativa dedicata percorsi cicloturistici che mette in rete le attrattive di Andora invitando i bikers a scoprire tutta la piana, le borgata dell’entroterra e i sentieri”.

