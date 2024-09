Cairo, messa in sicurezza di ponte Italia 61: al via la demolizione delle vecchie campate

Cairo Montenotte. Hanno preso il via ieri i lavori di demolizione alle campate del ponte Italia 61, chiuso dallo scorso aprile per il massiccio intervento di messa in sicurezza.

Dopo le opere nell’alveo del fiume, per asportare il sedime in eccesso e sistemare i piloni, ora è la volta della struttura orizzontale che verrà innalzata e riscostruita. La viabilità sul bypass cittadino dovrebbe essere ripristinata il prossimo novembre. Il cronoprogramma iniziale dei lavori prevedeva la riapertura del ponte entro l’agosto scorso, ma le condizioni meteo avverse di inizio estate hanno rallentato il cantiere.

» leggi tutto su www.ivg.it