Chiavaricospaly: “Un’iniziativa estranea all’identità cittadina”

Da Pino Lanata (All’opinione di Lanata vorremmo aggiungere una considerazione. Chiavari città delle banche, degli studi, dei portici, etc etc non ha più un’idenità. Non è più città del commercio e non è città turistica nonostante porto e lungomare. Guarda solo a se stessa e le numerose e costose iniziative che organizza non hanno eco al di fuori del circondario. Ma basta un articoletto sui cartacei locali e tutti sono felici e contenti. Si dovrebbe capire che un’iniziativa è valida se diventa nazionale. Il nuovo festival della parola, il convegno su Giannini, la manifestazione che cita Lanata e altri convegnetti costano, ma non portano né turismo né commercio; solo compiacimento dei politici locali. Noi avevamo suggerito, come argomento di discussione e per trovare una nuova identità a livello di nicchia ma nazionale, di dichiararsi Città del Risorgimento. Forse avrebbe potuto raccogliere l’appello la Società Economica…m.m.)

Dal 27 al 29 settembre: Chiavaricosplay … ma cosa significa? Da “matusa quasi analfabeta” ho cercato di informarmi.

