Coppa Italia: colpo esterno del Sassuolo a Lecce

Il turno dei sedicesimi di Coppa Italia si è aperto quest’oggi con la vittoria esterna del Sassuolo al Via del Mare di Lecce. I neroverdi di Grosso, prossimi avversari dello Spezia sabato al Mapei, si sono imposti per 2-0 grazie alle reti di Muharemovic e D’Andrea, in gol sugli assist degli ex aquilotti Pierini e Moro. Sia gli ospiti che i padroni di casa guidati da Luca Gotti sono scesi in campo con formazioni ampiamente rimaneggiate.

