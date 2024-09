Celle Ligure. Sopralluogo di Anas in programma questa mattina per verificare lo stato della crepa sviluppatasi sotto l’Aurelia, in Roglio. I tecnici hanno esaminato la situazione venutasi a creare sotto la carreggiata dove, a scopo precauzionale, ieri sono stati installati due semafori.

Ora si vedrà come intervenire sulla parete dove il buco è ben visibile dal mare. La crepa si è sviluppata proprio nel punto dove la scorsa primavera, una voragine di era aperta sull’asfalto.

