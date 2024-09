Dimezzare il tempo necessario per chiedere la cittadinanza, il referendum passa anche da Genova

Genova. Passa anche da Genova la strada del “referendum cittadinanza”, un’iniziativa lanciata a livello nazionale per dimezzare da 10 a 5 anni di residenza ininterrotta il periodo di tempo necessario per gli stranieri che vogliano fare richiesta di cittadinanza italiana. Simohamed Kaabour, consigliere comunale del Pd, è uno dei depositari in Cassazione del quesito referendario e rappresentante di Idem Network, rete nazionale di amministratori locali e attivisti di origine straniera.

insieme a Presalba Lala, segretaria generale del Conngi, coordinamento nazionale nuove generazioni italiane, altro soggetto promotore del referendum in rappresentanza delle nuove generazioni con background migratorio, ha raccontato con soddisfazione il traguardo delle 500mila firme raccolte a livello nazionale.

