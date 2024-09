Eccellenza, Genova Calcio. Maisano: “Squadra intrigante, Celle Varazze favorito”

Genova. Manca sempre meno per l’inizio dell’Eccellenza. Le squadre si stanno sistemando alla griglia di partenza, per dare inizio alla stagione 2024/25. Tra favorite o meno, quest’anno il livello delle squadre sembra veramente equilibrato tolte le solite 2/3 che, già dall’inizio, sembrano poter combattere per la vittoria finale. Ci potrebbero però essere parecchie ‘outsider’, come spiegato, alla presentazione della squadra, da Maisano e Mazzocchi, allenatore e vice allenatore della Genova Calcio.

La prima partita stagionale sarà subito un ‘derby’, due squadre genovesi che, ovviamente vorranno partire nel migliore dei modi. Infatti, la Genova Calcio affronterà in casa il Serra Riccò.

