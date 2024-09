Giovedì c’è Serie B Social: Samp tre gare in una settimana

Superato l’esame Brescia, una delle squadre più in forma in questo primo scorcio di serie B, all’ombra della Torre Pendente ci si chiede se quella contro le Rondinelle sia la prova del nove per la capolista. Lo sperano i tifosi nerazzurri che si godono il momento del loro Pisa e guardano con il giusto entusiasmo all’impegno di Castellammare, stadio sempre ostico.

La Sampdoria dal canto suo riprende fiato vincendo la sua prima partita a Marassi: basta l’eurogol di Venuti ai blucerchiati per piegare la resistenza del Sudtirol. Sottil respira e vive una settimana particolarissima che può fungere da spartiacque: fare bene nel derby di Coppa Italia potrebbe ricreare quell’entusiasmo che serve per dire la propria nella sfida del Braglia contro un Modena che, al netto degli infortuni, dimostra di poter fare un campionato di alta classifica. Ma se andasse male cosa succederebbe?

