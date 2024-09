Il Rotary Club La Spezia discute de “L’Europa incompiuta” con Mario Mauro

Il Rotary Club La Spezia invita la cittadinanza a partecipare alla conferenza “L’Europa Incompiuta”, un’importante occasione di riflessione sul futuro dell’Unione Europea di fronte alle sfide attuali.

L’ospite della serata sarà l’On. Mario Mauro, già Vice Presidente del Parlamento Europeo, Ministro della Difesa e Senatore, che ci guiderà in una profonda analisi delle opportunità e delle sfide che l’Europa si trova ad affrontare. “L’On. Mauro – afferma l’ammiraglio Salvatore Teja, Presidente del Rotary La Spezia – con la sua lunga carriera politica e il suo impegno nel promuovere un’Europa unita e sostenibile, offrirà a tutti noi una prospettiva critica sul ruolo dell’Unione in un contesto globale in continua evoluzione”.

