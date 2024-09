Il consiglio comunale di Levanto ha respinto la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Luca Del Bello depositata dalla consigliera di opposizione ed ex vice sindaco Olivia Canzio. Il documento è stato bocciato con 8 voti contrari e 4 favorevoli.

“La mozione di sfiducia, come ultimo atto di cattiveria e battaglia personale e strumentale contro il sottoscritto, sostenuta con maggior forza da chi fino a pochi mesi fa era in maggioranza con posti di responsabilità è stata come era prevedibile respinta”, ha scritto il primo cittadino di Levanto sul suo profilo Facebook.

La discussione è durata oltre un’ora e ha registrato l’assenza di un consigliere di opposizione. “Come era già accaduto per la mozione contro l’assessore all’Ambiente alcuni mesi fa – ha aggiunto Del Bello – l’atto è stato respinto: la maggioranza si è mostrata compatta e le accuse che sono state mosse, che di politico avevano ben poco mentre avevano molto di personale, sono state trattate come tali”.

L’articolo Levanto, respinta la mozione di sfiducia presentata contro il sindaco Del Bello proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com